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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Tatsız prova

Tatsız prova

, Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren , İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 47'nci dakikada Lasagna ve 53'üncü dakikada Pussetto kaydetti. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat futbolcuların çoğalmasından dolayı Udinese karşısında orta sahada zorunlu değişiklikler yaptı. Ljajic ve Dorukhan'ın yerine Medel ve Muhayer'i koyan Avcı, idmanlarda iyi gördüğü 'ı da 11'de sahaya sürdü. Takımın birinci kaptanı olarak pazubandı da takan Burak'ın hayli istekli olduğu görüldü.

Güneş'ten yakın takip
Avrupa'da kamp yapan Türk takımlarının kamplarını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Udinese maçını da takip etti. Güneş, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa'da Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye gittik. Rapid Wien, Austria Wien ve Schalke 04'ü gördük. Yeni bir oyuncu grubumuz var. Schalke'nin yüzde 25'i Türkler. Demek ki oyuncu çıkaribliiyoruz. Bu rekabet içinde yeni isimler olacaktır" dedi.

Sakatlar kervanına Medel de katıldı
Kampta sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Roco, Dorukhan ve Ljajic'in ardından Udinese maçında da Medel sakatlındı. Avusturya'da takıma dahil olan Medel, Udinese maçını 31'inci dakikasında kasığından sakatlandı ve yerini genç futbolcu Erdem Seçgin'e bıraktı.
  1. 3.8.2019
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