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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sistemi deniyoruz

Sistemi deniyoruz

, Avusturya'daki kampta yeni sistemlerini denediklerini ifade etti. Avcı, "hazırlık karşılaşmalarının sonuçlarına takılmıyorum. Yeni sezon için oluşturmaya çalıştırdığımız sistemi deniyoruz. Artılarımızı ve eksilerimizi görüyoruz. Zaman geçtikçe daha ileri gideceğiz. Takımdan memnunum, gün geçtikçe daha iyi olacağız" dedi.

Kadrosunu 26 oyuncu üzerinden oluşturmayı düşünen , Süper Lig, UEfA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda ortalama 50 maç yapacakları için takımın gençlerine de görev verecek. Bu doğrultuda; Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz gibi genç yetenekler de rotasyonda şans bulacak.
  1. 3.8.2019
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