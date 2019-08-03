Sistemi deniyoruz
Abdullah Avcı, Avusturya'daki kampta yeni sistemlerini denediklerini ifade etti. Avcı, "hazırlık karşılaşmalarının sonuçlarına takılmıyorum. Yeni sezon için oluşturmaya çalıştırdığımız sistemi deniyoruz. Artılarımızı ve eksilerimizi görüyoruz. Zaman geçtikçe daha ileri gideceğiz. Takımdan memnunum, gün geçtikçe daha iyi olacağız" dedi.
Kadrosunu 26 oyuncu üzerinden oluşturmayı düşünen Abdullah Avcı, Süper Lig, UEfA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda ortalama 50 maç yapacakları için takımın gençlerine de görev verecek. Bu doğrultuda; Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz gibi genç yetenekler de rotasyonda şans bulacak.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Sistemi deniyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.