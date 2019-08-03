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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Orta saha çöktü!

Orta saha çöktü!

’nın ardından Adem ve Dorukhan Toköz de sakatlandı. İki genç yıldızın sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması ortaya çıktı.

Yeni sezon sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren 'ta, ve Dorukhan da sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Ljajic ile Dorukhan'ın MR'larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. İki hafta boyunca tedavi görecek olan Ljajic ile Dorukhan'ın dışında; ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisi için Belçika'ya giden 'nın da olmaması nedeniyle orta sahada büyük bir eksiklik yaşanıyor.

  1. 3.8.2019
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