Orta saha çöktü!
Atiba’nın ardından Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz de sakatlandı. İki genç yıldızın sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması ortaya çıktı.
Yeni sezon sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Ljajic ve Dorukhan da sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Ljajic ile Dorukhan'ın MR'larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. İki hafta boyunca tedavi görecek olan Ljajic ile Dorukhan'ın dışında; ayak bileğinden sakatlanan ve tedavisi için Belçika'ya giden Atiba'nın da olmaması nedeniyle orta sahada büyük bir eksiklik yaşanıyor.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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