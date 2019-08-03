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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Kagawa resmen elden kaçtı

Kagawa resmen elden kaçtı

'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan 'nın, ekibi Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.

Kagawa konusunda sıfır bonservis bedeli için Dortmund'la görüşürken, oyuncu Celta'ya gidiyor. Geçen sezon 'tan yarım sezon için 1 milyon euro alan ve bu sezonda senelik 1.5 milyon euro önerilen, Kagawa, Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.

  1. 3.8.2019
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