Kagawa resmen elden kaçtı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Shinji Kagawa'nın, İspanya La Liga ekibi Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.
Kagawa konusunda sıfır bonservis bedeli için Dortmund'la görüşürken, oyuncu Celta'ya gidiyor. Geçen sezon Beşiktaş'tan yarım sezon için 1 milyon euro alan ve bu sezonda senelik 1.5 milyon euro önerilen, Kagawa, Celta'ya yıllık 700 bin euro'ya imza atmaya karar verdiği belirtildi.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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