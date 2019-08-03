Durmisi'ye zam

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Riza Durmisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar Riza Durmisi için yaptığı 1.5 milyon euro'luk bonservis teklifinde artışa gitti. Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre Lazio'nun 7 milyon euro'luk bonservis bedeli talebinde önce 5 milyon euro'ya şimdiyse 4'e düştüğü belirtildi. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği futbolcu için yaptığı 1,5 milyon euro'luk ilk teklifi 2,5 milyon euro'ya çıkardığı ifade edildi. Haberde kulüplerin orta noktada uzlaşmasının yakın olduğu vurgulandı. Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio formaları giydi. Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da forma giyiyor.