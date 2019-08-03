Durmisi'ye zam
Corriere dello Sport, Beşiktaş’ın Durmisi için yaptığı teklifi 1.5 milyon euro’dan 2.5 milyon euro’ya yükselttiğini yazdı. Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Riza Durmisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar Riza Durmisi için yaptığı 1.5 milyon euro'luk bonservis teklifinde artışa gitti. Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre Lazio'nun 7 milyon euro'luk bonservis bedeli talebinde önce 5 milyon euro'ya şimdiyse 4'e düştüğü belirtildi. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği futbolcu için yaptığı 1,5 milyon euro'luk ilk teklifi 2,5 milyon euro'ya çıkardığı ifade edildi. Haberde kulüplerin orta noktada uzlaşmasının yakın olduğu vurgulandı. Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio formaları giydi. Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da forma giyiyor.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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