Avcı Mirin'i istemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Isımat Mirin'i kadroda istemiyor. Kiralık teklifi gelen oyuncu için Abdullah Avcı "Gönderebilirsiniz" dedi.
Sol stoper konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen Beşiktaş, el attığı isimlerden sonuç alamadı. Avcı'nın buna rağmen gelecek görmediği Mirin'den kesin olarak kurtulmak istediği; Amiens'in, "bedava kiralayalım" dediği Fransız oyuncu için "Gönderebilirsiniz" ifadesini kullandı.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Avcı Mirin'i istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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