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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Avcı Mirin'i istemedi

Avcı Mirin'i istemedi

Teknik Direktörü , Isımat Mirin'i kadroda istemiyor. Kiralık teklifi gelen oyuncu için Abdullah Avcı "Gönderebilirsiniz" dedi.

Sol stoper konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen , el attığı isimlerden sonuç alamadı. Avcı'nın buna rağmen gelecek görmediği Mirin'den kesin olarak kurtulmak istediği; Amiens'in, "bedava kiralayalım" dediği Fransız oyuncu için "Gönderebilirsiniz" ifadesini kullandı.
  1. 3.8.2019
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