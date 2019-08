Yeni sistemimizle şampiyon oluruz

Beşiktaş Başkanı Orman, Avusturya'da basın toplantısı düzenledi ve merak edilenleri yanıtladı. Şampiyonluk mesajı veren başkan, "Farklı bir oyun düzenine geçiyoruz. Bu öyle hemen olmaz. Çok iyi bir sezon geçireceğimize ve taraftarımızla birlikte sezonu şampiyon bitireceğimizi düşünüyorum" dedi. 31 oyuncuyla birlikte çok güzel bir kamp geçirdiklerini belirten Orman, "Transferin bitimine yaklaşık 1 ay 1 gün var. Beşiktaş gibi bir kulüpte transfer yapmak dünyanın en kolay işi. Fakat o transferlerin mali portresi bizi sonradan zorluyor. Tahmin ediyorum kampa şu anda oyuncu gelmez. 2 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız" dedi. Başkan şöyle devam etti:



MUTLULUKLA BÜYÜYORUZ

"Güzel bir sezona başlıyoruz ve güzel işler yapmak istiyoruz. Beşiktaş mutlulukla büyüyen bir kulüp. Beşiktaş camiasına yönelik mutsuzluğumuz üzerine bir şey yapmayın diye ikaz ediyorum. Beşiktaş'ta büyük ve küçük resimler var. Büyük resme baktığımız zaman negatiflik üzerine çalışanlar var. Dün, sahaya inen çocuklardan birkaçı geldi. Onlarla da konuştum. Ben yaklaşık 40 senedir kulübün içerisindeyim. Size kim 25 milyon kişinin hakkını verdi de taraftar temsilcisi oldunuz bir anda. Mevzu Beşiktaş'ı karıştırmak. 2 sene şampiyonluğun sonrasındaki 4. bitirdiğimiz günden itibaren bunlar başladı. Amaç, Beşiktaş'ı karıştırmak!"



BİZ DURUŞ GÖSTERİYORUZ

"Benim artık buradaki son dönemim, sürem bittiğinde bırakacağım. Bizden sonra yeni yönetim gelecek. Biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Buradaki görüntülerin ne ülkemize ne de bize faydası var. Bir şeye nasıl bakmak isterseniz o şekilde görürsünüz. Benim kadar Beşiktaş değerlerine sahip çıkan bir başkan olduğuna inanmıyorum. Süleyman ağabeyleri bunların içine katmıyorum. Biz geldiğimizden bu yana hep bir duruş gösterdik. Ben efsane isimlerimiz adına tesisler yaptım, müzeler yaptım. Biz duruş gösterilmesi gereken yerde gösteriyoruz. Benim genetiğimde bu var zaten. Beni algılamak isteyen iyi algılıyor. Beşiktaş'ta mutsuzluk yaratmayın, bunu yapmasınlar."



Ülkenin her yerinde olduklarını, hatta Avrupa ve dünyadaki onbinlerce Beşiktaş taraftarıyla birlikte hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Fikret Orman, "Bizim durumumuz çok başka. Biz bir maçtaki skora göre tavır alan Beşiktaşlılar değiliz. Hak üzerine kurulmuş olan bir kulübüz biz. Bizim yolumuz başka, biz gülen, mutlulukla beslenen büyük bir camiayız. Beşiktaş kulübünün, bizim tespit edebildiğimiz 22 futbolcusu Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuş. Biz ülkenin her yerinde varız. Benim arkada bırakacağım miras, iyi bir kulüp yapılanması olmalı. Benden sonra gelecekler de rahat etmeli. Bu fikir, bu yönetim kurulu seçilmeden önce başladı" yorumunu yaptı ve şöyle devam etti:



POLEMİK YARATMAM

"Büyük bir kulübün başkanın (Mustafa Cengiz) yaptığı yorum üzerine yorum yapıp polemik yaratmak istemem. Türk futbolunun durumu açıkça ortada. Ben de onunla alakalı açıklamalarda bulundum, kendi fikirlerimi dile getirdim. Futbol oyununu güzelleştirme tarafında yer alıyorum. Bülent Yıldırım en son Galatasaray-Beşiktaş maçını yönetti. Serkan Çınar ise en son Çaykur Rize-G.Saray maçını yönetti. Bunun yorumunu siz yapın. İki hakem de şampiyonluk yolundaki maçlara etki etmiş ki, ardından bir alt seviyeye düşürülmüş. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hakemler bunlar, şu maçları yönetmiş ve alınan karar da bu. Ben durum tespiti yaptım."



KİMSEYİ TEHDİT ETMEM

"Bence sistemsel bir değişikliğe ihtiyacımız var. Kötüyü örnek yaptığımızda herkes kötüye gidiyor, iyiyi örnek yaptığımızda herkes iyiye gidiyor. Ben oldum olası tüm MHK başkanlarıyla iyi geçinmişimdir. Düşen takımları hakemler belirlediği zaman futbolun marka değerine büyük zarar verildiğini düşünüyorum. Eğer bu hakemlerin algı, baskı altına alınmasında başka teknik direktör ve yöneticilerin etkisi devam ederse, biz de aynısını yapacağız. Bu bir tehdit değildir. Bunu yeni MHK başkanına da söyledim. İnşallah iyi bir kura çekeceğiz UEFA'da, gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gideceğiz. Kimse Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmasın."



QUARESMA GİTMEK İSTERSE KONUŞURUZ

Başkan Orman, Quaresma'nın takımdaki geleceği hakkında konuştu. Orman, "Ricardo çok duygusal bir kişi. Futbol hayatının en uzun dönemini burada geçiriyor. 6.5-7 senesini Beşiktaş'ta geçirdi. Etkileniyor bazı durumlardan. Türkiye'yi tanıdığı için etkilenmemesi lazım aslında. Ricardo'nun bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse konuşuruz. Hoca istemiyor diyorsunuz ama her hazırlık maçında 11'de. Bugün söylediğiniz şey, yarın farklı gelişebilir. Bizim yolumuz başka. Biz o yolda devam ediyoruz. İşlerimiz kamuya açık olduğu için herkes istediği gibi yorumluyor. Gerçekler burada olduğu gibi bir gün ortaya çıkıyor"dedi.



BURAK BURADA BIRAKIR

Burak'ın kaptanlığıyla ilgili olarak Orman, "İlk geldiğinde onu kaptan olarak gördüğümü söylemiştim ama bunu bilinçli olarak yapmadım. Yeni bir kaptana ihtiyacımız vardı. Bu mevzu, yönetim kurulunu ilgilendiren bir konu. Kararı yönetim kurulu verdi. Burak'ın takım içerisinde sahiplenmesi, arzusu ve oyuncular üzerindeki saygınlığı nedeniyle onda karar kıldık. Atiba, bir sembol oldu. Herkes onu çok seviyor. Gökhan da 3'üncü kaptanımız oldu. Ben başkanlığı bıraktığımda Burak da burada futbolu bırakacak. Belki daha fazla oynar tabii bu kulüpte" diye konuştu.



ORHAN, BEŞİKTAŞ İÇİN UĞRAŞIYOR!

"Bİr hocamız var, ekibiyle geldi, Orhan Ak da pırlanta gibi bir çocuk. Beşiktaş'ın formasını giyiyor, mücadele ediyor, Beşiktaş için uğraşıyor. Faydalı işler yapmaya çalışıyor. Tarihimizde bunun benzeri yüzlerce olay oldu ama hiç böyle gündem olmadı. Bugün bu mevzu kapanacak, başka bir şey başlayacak, çünkü niyet kesinlikle iyi değil."



FUTBOLCULARIMIZ BARDAK DEĞİL Kİ

"Ben oyuncu satma ve değerlendirme konusunda kesinlikle çok açık bir başkanım. Oyuncular da bardak değil. Onların da hisleri,var, duyguları var. Futbolda çok kesin şekilde "Onu satmam" demek çok doğru değil. Yeni sezonda takım kadrosunda Dorukhan Toköz de var. Ancak menfaatimize uygun bir teklif gelirse konuşuruz."



KAGAWA'YA 'KAL' DEDİK AMA GİTTİ

Başkan Orman, Japon yıldız Shinji Kagawa konusuna Tottenham'ın yıldız ismi ile örnek verdi: "Biz Kagawa'nın gitmesini istemedik. İspanya sevdası var. 'Kal dedik' ama kalmadı. Sanırım bir takımla anlaşıyormuş. Bizde aldığının %40 altında bir rakama imza atacakmış. Japon da Koreli de alırız. Tottenham, Heung-min Son'u verirse alırız" dedi.



KONOPLYANKA'YI BİZ ÇAĞIRMADIK

Başkan Fikret Orman, Schalke'den kadroya katılacağı iddia edilen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka ile ilgili konuştu. "Yevhen Konoplyanka'nın akşam 18.30'da İstanbul'a geleceği söyleniyor, doğru mu" sorusuna yanıt veren Orman "Yani İstanbul'a kimin gelip gittiğini bilmiyorum. Ama Beşiktaş ile alakalı bir durum yok" diye konuştu.