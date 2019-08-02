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02 Ağustos 2019, Cuma
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Son rakip Udinese

Son rakip Udinese

beyazlı ?takım, kampındaki üçüncü hazırlık maçında Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek.

beyazlı takım, kampındaki üçüncü hazırlık maçında Serie A takımlarından Udinese ile karşı karşıya gelecek. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
  1. 2.8.2019
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