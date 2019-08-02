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02 Ağustos 2019, Cuma
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Çok heyecan verici

, “’ın adını duymak bile Bir an evvel stadyumda maça çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

, başka opsiyonları olduğu halde siyah-beyazlı takımda oynamayı seçtiğini belirtti. 'ı tercih ettiği için çok mutluluk duyduğunu ve başarılı olacağına inandığını vurgulayan 'li futbolcu, "Beşiktaş benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim" dedi. Boyd, Beşiktaş'a gelmeden önce siyah-beyazlı taraftarlarla aralarında bir bağ oluştuğunu belirtti. Beşiktaş'a gelmeden önce taraftarlardan çok fazla mesaj aldığını aktaran Boyd, siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını da ifade etti. Çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu da vurgulayan ABD'li oyuncu, "'ın adını duymak bile . Ben oraya rakip olarak geldiğimde bile çok heyecanlanmıştım. Şimdi bir an evvel o stadyumda maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu
  1. 2.8.2019
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