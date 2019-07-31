Trauco yarın İstanbul’da

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Brezilyalı sağ bek Douglas ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar için bir flaş transfer iddiası daha gündeme geldi. Peru basını, Flamengo'nun bu gece Emelec ile oynayacağı maçtan sonra Miguel Trauco'nun Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı. Copa Libertadores'deki karşılaşmadan sonra Miguel Trauco'nun Beşiktaş'a imza atmak üzere takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi. Brezilya kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

CENK TOSUN GiDiYOR!

Wilfried Zaha için takımı Crystal Palace'a bir çok teklif yapılırken; İngiliz basınına göre son olarak Everton'ın 61 milyon euro'luk teklifini reddeden Crystal Palace'a yeni bir öneri daha sunuldu. Everton, 61 milyon euro'luk teklifinin üzerine Cenk Tosun ve James McCarthy'yi teklif etti. Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 gol, 3 asist ile oynadı.