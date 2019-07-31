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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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aynen devam

Q7 aynen devam

takımda olmayacak denilen, hatta 'bavullarını topladı, gidiyor' yorumları yapılan , siyahbeyazlıların kampının en iyisi olarak dikkat çekiyor.

takımda olmayacak denilen, hatta 'bavullarını topladı, gidiyor' yorumları yapılan , siyahbeyazlıların kampının en iyisi olarak dikkat çekiyor. En çok çalışan ve hazırlık maçlarında da en iyi olan isim olan , şu anda takımdaki tüm kanat oyuncularından daha formda bir görüntü ortaya koyuyor.

  1. 31.7.2019
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