Q7 aynen devam
Yeni sezonda takımda olmayacak denilen, hatta 'bavullarını topladı, gidiyor' yorumları yapılan Ricardo Quaresma, siyahbeyazlıların Avusturya kampının en iyisi olarak dikkat çekiyor.
Yeni sezonda takımda olmayacak denilen, hatta 'bavullarını topladı, gidiyor' yorumları yapılan Ricardo Quaresma, siyahbeyazlıların Avusturya kampının en iyisi olarak dikkat çekiyor. En çok çalışan ve hazırlık maçlarında da en iyi olan isim olan Q7, şu anda takımdaki tüm kanat oyuncularından daha formda bir görüntü ortaya koyuyor.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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