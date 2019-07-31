Q7 aynen devam

Yeni sezonda takımda olmayacak denilen, hatta 'bavullarını topladı, gidiyor' yorumları yapılan Ricardo Quaresma, siyahbeyazlıların Avusturya kampının en iyisi olarak dikkat çekiyor. En çok çalışan ve hazırlık maçlarında da en iyi olan isim olan Q7, şu anda takımdaki tüm kanat oyuncularından daha formda bir görüntü ortaya koyuyor.