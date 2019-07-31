Mert Müldür çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri

Mert Müldür çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri

'ın ilgilendiği için kulübü 'den şok teklif... Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu. Avusturya kulübü Mert için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi.

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran 'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi 'in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu.

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.

Beşiktaş'a gündem stoper transferi

  1. 31.07.2019
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