Mert Müldür çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ın ilgilendiği Mert Müldür için kulübü Rapid Wien'den şok teklif... Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu. Avusturya kulübü Mert için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istedi.
Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Mert Müldür için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran Beşiktaş'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.
Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu.
Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Mert Müldür çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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