Mert Müldür çılgınlığı! 4 milyon euro... Son dakika transfer haberleri

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Mert Müldür için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran Beşiktaş'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

Siyah-Beyazlılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'in 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu.

Başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu için menajerler aracılığıyla son olarak temas kuran Kara Kartal'a, Yeşil- Beyazlılar'dan yanıt geldi. Rapid'in Mert için 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın, bu oyuncu konusundaki girişimleri askıya aldığı bildirildi.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi.