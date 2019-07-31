İsmet Akpınar Beşiktaş’a geldi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya Milli Takım'ın oyun kurucusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki İsmet Akpınar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
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hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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