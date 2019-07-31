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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İsmet Akpınar Beşiktaş’a geldi

ekiplerinden Sompo Sigorta, Almanya 'ın oyun kurucusu 'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki İsmet Akpınar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Sompo Sigorta, Almanya 'ın oyun kurucusu 'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki İsmet Akpınar ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda Ratiopharm Ulm'da 37 lig maçına çıkan basketbolcu; 9,6 sayı, 1,8 ribaund ve 3,1 asist ortalamalarıyla oynadı.
  1. 31.7.2019
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