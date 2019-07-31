Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladılar! Miguel Trauco kimdir? Son dakika haberleri...

İtalyan basını yazdı: Beşiktaş, Riza Durmisi'den vazgeçti ve Miguel Trauco ile anlaştı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio'nun 8 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği Durmisi için Beşiktaş 6 milyon euro önermişti. Siyah beyazlıların teklifinin yeterli bulunmadığı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası Miguel Trauco ile temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaştığı ifade edildi. Miguel Trauco'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

MIGUEL TRAUCA KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi. Brezilya kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor.