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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ın yeni transferini açıkladılar! kimdir? Son dakika haberleri...

Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladılar! Miguel Trauco kimdir? Son dakika haberleri...

'ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların ilgilendiği futbolcular arasında yer alan Riza Durmisi ve hakkında İtalyan basınında bir haber yer aldı. Beşiktaş'ın yüksek bonservis bedeli nedeniyle Durmisi'den vazgeçtiği ve Trauco ile anlaştığı iddia edildi. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)

İtalyan basını yazdı: , Riza Durmisi'den vazgeçti ve ile anlaştı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio'nun 8 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği Durmisi için Beşiktaş 6 milyon euro önermişti. Siyah beyazlıların teklifinin yeterli bulunmadığı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası Miguel Trauco ile temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaştığı ifade edildi. Miguel Trauco'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

MIGUEL TRAUCA KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi. Brezilya kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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