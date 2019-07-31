Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladılar! Miguel Trauco kimdir? Son dakika haberleri...
Beşiktaş'ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların ilgilendiği futbolcular arasında yer alan Riza Durmisi ve Miguel Trauco hakkında İtalyan basınında bir haber yer aldı. Beşiktaş'ın yüksek bonservis bedeli nedeniyle Durmisi'den vazgeçtiği ve Trauco ile anlaştığı iddia edildi. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)
İtalyan basını yazdı: Beşiktaş, Riza Durmisi'den vazgeçti ve Miguel Trauco ile anlaştı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Lazio'nun 8 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği Durmisi için Beşiktaş 6 milyon euro önermişti. Siyah beyazlıların teklifinin yeterli bulunmadığı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası Miguel Trauco ile temasa geçen Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaştığı ifade edildi. Miguel Trauco'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği kaydedildi.
MIGUEL TRAUCA KİMDİR?
Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi. Brezilya kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
- 31.07.2019
- Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...
- Beşiktaş'ın da istediği Boateng Fiorentina'yı tercih etti
- Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay yok! Son dakika haberleri
- Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladılar! Miguel Trauco kimdir? Son dakika haberleri...
- Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi
-
Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
-
Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
-
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladılar! Miguel Trauco kimdir? Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.