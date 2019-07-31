Atiba korkutuyor
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba, tedavisi için Belçika'ya gitmek üzere kamptan ayrıldı. Kanadalı oyuncunun sakatlığını ciddi olabileceği, bıçak altına yatma riskinin de olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba, tedavisi için Belçika'ya gitmek üzere kamptan ayrıldı. Kanadalı oyuncunun sakatlığını ciddi olabileceği, bıçak altına yatma riskinin de olduğu bildirildi. Böyle bir durumda Atiba'nın sahalardan tahminlerden çok daha uzun süre uzak kalabileceği bildirildi.
GÖKHAN: UYUM SAĞLAMAMIZ ŞART
Beşiktaş'ın yeni kaptanlarından Gökhan Gönül, Avusturya kampında konuştu. Takımda bir değişim yaşandığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Hoca döneminde bekte oynadığım performans ve taktikle, bugün Abdullah Hoca'nın benden istedikleri farklı. Biz hepimiz buna uyum sağlayacağız, o kalitedeyiz. Caner için de orta sahadaki arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli" dedi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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