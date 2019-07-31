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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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korkutuyor

Atiba korkutuyor

'ta sakatlığı bulunan , tedavisi için 'ya gitmek üzere kamptan ayrıldı. Kanadalı oyuncunun sakatlığını ciddi olabileceği, bıçak altına yatma riskinin de olduğu bildirildi.

'ta sakatlığı bulunan , tedavisi için 'ya gitmek üzere kamptan ayrıldı. Kanadalı oyuncunun sakatlığını ciddi olabileceği, bıçak altına yatma riskinin de olduğu bildirildi. Böyle bir durumda Atiba'nın sahalardan tahminlerden çok daha uzun süre uzak kalabileceği bildirildi.

GÖKHAN: UYUM SAĞLAMAMIZ ŞART
Beşiktaş'ın yeni kaptanlarından , kampında konuştu. Takımda bir değişim yaşandığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Hoca döneminde bekte oynadığım performans ve taktikle, bugün Abdullah Hoca'nın benden istedikleri farklı. Biz hepimiz buna uyum sağlayacağız, o kalitedeyiz. Caner için de orta sahadaki arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli" dedi.

  1. 31.7.2019
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