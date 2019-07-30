Orhan Ak Beşiktaş taraftarından özür diledi

“Yaşanan olay nedeniyle üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum.”
YANLIŞ TEPKİ VERDİM
Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden Orhan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi. Orhan Ak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçmiş yıllarda milli futbolcu Emre Belözoğlu ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim" diye konuştu.
KEŞKE YAŞANMASAYDI
Orhan Ak şöyle devam etti: "Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum. Fakat bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."
HUZURU BOZMAYALIM
Tek amacının ve düşüncesinin büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek olduğunu kaydeden Orhan Ak, "Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
TARAFTAR SAHAYA iNMiŞTi
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı ve 2-0 kaybettiği Eibar maçının ardından bir gurup siyah-beyazlı taraftar sahaya inerek yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkilerini göstermişti. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular olayların büyümesini zorlukla önleyebildi.
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Orhan Ak Beşiktaş taraftarından özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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