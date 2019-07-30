Orhan Ak Beşiktaş taraftarından özür diledi

YANLIŞ TEPKİ VERDİM

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden Orhan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi. Orhan Ak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçmiş yıllarda milli futbolcu Emre Belözoğlu ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim" diye konuştu.







KEŞKE YAŞANMASAYDI

Orhan Ak şöyle devam etti: "Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum. Fakat bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."





HUZURU BOZMAYALIM

Tek amacının ve düşüncesinin büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek olduğunu kaydeden Orhan Ak, "Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



TARAFTAR SAHAYA iNMiŞTi

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı ve 2-0 kaybettiği Eibar maçının ardından bir gurup siyah-beyazlı taraftar sahaya inerek yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepkilerini göstermişti. Araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular olayların büyümesini zorlukla önleyebildi.