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30 Temmuz 2019, Salı
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Kagawa’nın tek taliplisi

Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş

? yıldız , yeniden yolunda. İspanyol basınının, ", Kagawa'nın menajeriyle yapılan görüşmesinde büyük mesafe kat etti" haberine , "Benim bundan haberim yok" cevabını verdi. Bu açıklamanın ardından Japon yıldızı isteyen takımlar arasında sadece Beşiktaş ismi kaldı.

? yıldız , yeniden yolunda. İspanyol basınının, ", Kagawa'nın menajeriyle yapılan görüşmesinde büyük mesafe kat etti" haberine , "Benim bundan haberim yok" cevabını verdi. Bu açıklamanın ardından Japon yıldızı isteyen takımlar arasında sadece Beşiktaş ismi kaldı.

  1. 30.7.2019
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