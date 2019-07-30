Beşiktaş'tan golsüz prova
Beşiktaş, as oyunculardan kurulu kadroyla çıktığı Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Yunan ekibi Larissa ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar sahaya Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven 11'iyle çıktı.
Beşiktaş, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Yunanistan ekibi Apollon Larissa ile karşılaştı ve zayıf rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sportplatz Bischofshofen Stadı'nda oynanan mücadeleye Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven 11'iyle sahaya çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıda gol bulamayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 71'inci dakikada Utku, Rıdvan Yılmaz, Medel, Necip, Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Muhayyer Oktay, Lens ve Umut Nayir'den oluşan 11'i sahaya sürdü. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
CUMA GÜNKÜ RAKİP UDINESE
Larissa ile dün sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını oynayan Beşiktaş, beşinci karşılaşmayı İtalyan Udinese ile oynayacak. Mücadele cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Kartal, Riva'daki ilk iki hazırlık maçında Pendik'i 2-1, Kocaelispor'u 7-1 yenmişti. Avusturya'daki maçta ise Eibar'a 2-0 kaybetmişti.
SEBA&BELGİN SALONLARI YENİLENDİ
Beşiktaş'ın Süleyman Seba ve Şevket Belgin spor salonlarının yenilenme çalışmaları tamamlandı. 2018-19 sezonunun bitimiyle bakıma alınan Süleyman Seba Spor Salonu ile Şevket Belgin Spor Salonu, çeşitli tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı ve sezona hazır haldeler.
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Beşiktaş'tan golsüz prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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