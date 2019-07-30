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30 Temmuz 2019, Salı
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'tan golsüz prova

Beşiktaş'tan golsüz prova

, as oyunculardan kurulu kadroyla çıktığı 'daki ikinci hazırlık maçında Yunan ekibi Larissa ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar sahaya Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven 11'iyle çıktı.

, kampının ikinci hazırlık maçında ekibi Apollon Larissa ile karşılaştı ve zayıf rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sportplatz Bischofshofen Stadı'nda oynanan mücadeleye Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven 11'iyle sahaya çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıda gol bulamayınca devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Teknik direktör , 71'inci dakikada Utku, Rıdvan Yılmaz, , Necip, Oğuzhan Akgün, Erdem Seçgin, Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Muhayyer Oktay, Lens ve Umut Nayir'den oluşan 11'i sahaya sürdü. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

CUMA GÜNKÜ RAKİP UDINESE
Larissa ile dün sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını oynayan Beşiktaş, beşinci karşılaşmayı İtalyan Udinese ile oynayacak. Mücadele cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Kartal, Riva'daki ilk iki hazırlık maçında Pendik'i 2-1, Kocaelispor'u 7-1 yenmişti. Avusturya'daki maçta ise Eibar'a 2-0 kaybetmişti.

SEBA&BELGİN SALONLARI YENİLENDİ
Beşiktaş'ın ve spor salonlarının yenilenme çalışmaları tamamlandı. 2018-19 sezonunun bitimiyle bakıma alınan Süleyman Seba Spor Salonu ile Şevket Belgin Spor Salonu, çeşitli tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı ve sezona hazır haldeler.

  1. 30.7.2019
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