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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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2’nci maceraya hazır

Kagawa 2’nci maceraya hazır

'nın ?'ya imza atmak üzere olduğu bilinse de 'da haberleri devam ediyor. Dortmund bölgesinde yayınlanan gazetesi, Japon futbolcunun tekrar siyah-beyaz formayı giyeceğini yazdı.

'nın ?'ya imza atmak üzere olduğu bilinse de 'da haberleri devam ediyor. Dortmund bölgesinde yayınlanan gazetesi, Japon futbolcunun tekrar siyah-beyaz formayı giyeceğini yazdı. Haberde "Kagawa, ikinci Beşiktaş macerasına hazır" ifadesi kullanıldı.

  1. 29.7.2019
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