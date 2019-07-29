Kagawa 2’nci maceraya hazır
Kagawa'nın ?Celta Vigo'ya imza atmak üzere olduğu bilinse de Almanya'da Beşiktaş haberleri devam ediyor. Dortmund bölgesinde yayınlanan Ruhr Nachrichten gazetesi, Japon futbolcunun tekrar siyah-beyaz formayı giyeceğini yazdı.
Kagawa'nın ?Celta Vigo'ya imza atmak üzere olduğu bilinse de Almanya'da Beşiktaş haberleri devam ediyor. Dortmund bölgesinde yayınlanan Ruhr Nachrichten gazetesi, Japon futbolcunun tekrar siyah-beyaz formayı giyeceğini yazdı. Haberde "Kagawa, ikinci Beşiktaş macerasına hazır" ifadesi kullanıldı.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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