Kagawa 2’nci maceraya hazır

Kagawa'nın ?Celta Vigo'ya imza atmak üzere olduğu bilinse de Almanya'da Beşiktaş haberleri devam ediyor. Dortmund bölgesinde yayınlanan Ruhr Nachrichten gazetesi, Japon futbolcunun tekrar siyah-beyaz formayı giyeceğini yazdı. Haberde "Kagawa, ikinci Beşiktaş macerasına hazır" ifadesi kullanıldı.