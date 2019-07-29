‘Forma duvarda asılı duruyor’
Beşiktaş'ta 3. kaptanlığa getirilen Gökhan Gönül, hem bununla hem de yeni rakibi Douglas'ın transferiyle ilgili konuştu. Usta krampon, "Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş'ta kaptanlık yaptım. Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki bekte, belki sağ açıkta oynar" dedi.
Beşiktaş'ta 3. kaptanlığa getirilen Gökhan Gönül, hem bununla hem de yeni rakibi Douglas'ın transferiyle ilgili konuştu. Usta krampon, "Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş'ta kaptanlık yaptım. Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki bekte, belki sağ açıkta oynar" dedi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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