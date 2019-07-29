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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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‘Forma duvarda asılı duruyor’

‘Forma duvarda asılı duruyor’

'ta 3. kaptanlığa getirilen , hem bununla hem de yeni rakibi Douglas'ın transferiyle ilgili konuştu. Usta krampon, "Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı. Hem , hem Beşiktaş'ta kaptanlık yaptım. Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki bekte, belki sağ açıkta oynar" dedi.

'ta 3. kaptanlığa getirilen , hem bununla hem de yeni rakibi Douglas'ın transferiyle ilgili konuştu. Usta krampon, "Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı. Hem , hem Beşiktaş'ta kaptanlık yaptım. Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki bekte, belki sağ açıkta oynar" dedi.

  1. 29.7.2019
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