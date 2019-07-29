‘Forma duvarda asılı duruyor’

Beşiktaş'ta 3. kaptanlığa getirilen Gökhan Gönül, hem bununla hem de yeni rakibi Douglas'ın transferiyle ilgili konuştu. Usta krampon, "Kaptanlık pazu bandını takmam benim için gurur, çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş'ta kaptanlık yaptım. Benim mevkime oyuncu gelmesi önemli değil. Hak eden oynar. Forma duvarda asılı. Belki bekte, belki sağ açıkta oynar" dedi.