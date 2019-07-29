Beşiktaş'ta Abdullah Avcı’dan Ak’a motivasyon
Eibar ile oynanan hazırlık maçının sonunda bir grup taraftar, yardımcı hoca Orhan Ak'ın üzerine yürümüştü. Bu olay sonrası motivasyonu oldukça düşen Ak'ı teselli etme işi teknik direktör Avcı'ya düştü.
Eibar ile oynanan hazırlık maçının sonunda bir grup taraftar, yardımcı hoca Orhan Ak'ın üzerine yürümüştü. Bu olay sonrası motivasyonu oldukça düşen Ak'ı teselli etme işi teknik direktör Avcı'ya düştü. Usta çalıştırıcının, yardımcısı ile yaptığı konuşmada "Biz buraya şampiyonluk yaşamaya geldik. Bu seni fazla etkilemesin. Sezon başladığında güzel sonuçlarla bunlar unutulur" diyerek moral verdiği öğrenildi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı’dan Ak’a motivasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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