Beşiktaş'ta Abdullah Avcı’dan Ak’a motivasyon

Eibar ile oynanan hazırlık maçının sonunda bir grup taraftar, yardımcı hoca Orhan Ak'ın üzerine yürümüştü. Bu olay sonrası motivasyonu oldukça düşen Ak'ı teselli etme işi teknik direktör Avcı'ya düştü. Usta çalıştırıcının, yardımcısı ile yaptığı konuşmada "Biz buraya şampiyonluk yaşamaya geldik. Bu seni fazla etkilemesin. Sezon başladığında güzel sonuçlarla bunlar unutulur" diyerek moral verdiği öğrenildi.