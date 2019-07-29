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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ta ’dan Ak’a motivasyon

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı’dan Ak’a motivasyon

Eibar ile oynanan hazırlık maçının sonunda bir grup taraftar, yardımcı hoca 'ın üzerine yürümüştü. Bu olay sonrası motivasyonu oldukça düşen Ak'ı teselli etme işi Avcı'ya düştü.

Eibar ile oynanan hazırlık maçının sonunda bir grup taraftar, yardımcı hoca 'ın üzerine yürümüştü. Bu olay sonrası motivasyonu oldukça düşen Ak'ı teselli etme işi Avcı'ya düştü. Usta çalıştırıcının, yardımcısı ile yaptığı konuşmada "Biz buraya şampiyonluk yaşamaya geldik. Bu seni fazla etkilemesin. Sezon başladığında güzel sonuçlarla bunlar unutulur" diyerek moral verdiği öğrenildi.

  1. 29.7.2019
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