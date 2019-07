Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas: Formayı alacağım

Brezilyalı futbolcu, öğlen saatlerinde de bir basın toplantısı düzenleyip soruları yanıtladı. Tecrübeli sağ bek, siyah-beyazlı takıma gelmekten duyduğu mutluluğu bir kez daha dile getirdi. Douglas, "Ocak ayında da görüşmeler oldu ama atılmış bir imza vardı. Attığım imzanın her zaman arkasında durdum. Beşiktaş her zaman gıptayla baktığım bir kulüptü. Ne mutlu bana!" dedi. Abdullah Avcı ile çalışacak olmanın şans olduğunu da söyleyen Douglas, "Abdullah Avcı, çalışmak istediğim bir teknik adamdı. Onun sistemine bir an önce adapte olmaya çalışacağım. Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum" ifadesini kullandı. "Türk insanı bana ve aileme inanılmaz bir sıcaklık gösterdi. Onların sayesinde futbola yeniden bağlandım. Türkiye ile aramda özel bir bağ var" diyen sambacı, mevkidaşı Gökhan Gönül'e de göz dağı verdi: "Her takımda as ve yedek oyuncular vardır. Aynı pozisyonda tecrübeli ve kaliteli isimlerin olması rekabeti artırır. Gökhan Gönül gibi kaliteli bir oyuncuyla aynı pozisyonu paylaşacağım. Ben de çok çalışıp formayı almaya çalışacağım."