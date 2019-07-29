Beşiktaş Apollon Larissa maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? İşte CANLI yayın bilgileri

2019-20 Cemil Usta sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, hazırlık maçlarına da devam ediyor. Dün İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı takım karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Özellikle sezon öncesi takımlarını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş'ın maç programını yakından takip ediyorlar. Beşiktaş bir diğer hazırlık maçında yarın Yunanistan ekibi Apollon Larissa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larissa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu sorunun yanıtı…

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya geldi. Kara kartal karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Özellikle, yeni sezon öncesi takımını izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş'ın maç takvimini yakından takip ediyorlar. Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Beşiktaş yarın Yunanistan ekibi Apollon Larissa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Apollon Larissa maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

BEŞİKTAŞ APOLLON LARİSSA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Beşiktaş Apollon Larissa maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

AVUSTURYA KAMPINDAN ÖNCE İKİ GALİBİYET

Avusturya kampından önce iki hazırlık karşılaşması yapan Beşiktaş, rakipleri Pendikspor'u 2-1 , Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Dün Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yapan Beşiktaş Eibar karşısında 2-0 mağlup oldu.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECEYİ GEÇİYOR

Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını zorlamaya devam ediyor.

Çalışmanın yapıldığı saatlerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi geçiyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ İKİ İSİMDE

Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş şimdi de sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaştı.

İngiliz temsilcisi Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martina İndi için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Stoke City'nin bonservis veya 7 milyon Euro'yu aşan zorunlu satın alma opsiyonuyla istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için uğraşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde üst sıralara aldığı Indi için Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de bu hafta Stoke City ile pazarlığa başlayacak.

Siyah-beyazlıların bir diğer transfer hedefi de sol bek pozisyonuna Caner Erkin ile rekabet edecek bir futbolcu almak. Jamilu Collins için Alman takımı Paderborn'a yapılan teklifle sol bek hedefi belli olan siyah beyazlılar, Collins için de bu hafta yoğun girişimlerde bulunacak.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi hem Indi hem Collins için yürüttüğü görüşmeleri satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden yapıyor. Bu iki transferin kısa sürede gerçekleşmesi halinde Beşiktaş bir de sol açık almak için çalışmalara başlayacak.

