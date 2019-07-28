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28 Temmuz 2019, Pazar
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Douglas artık Beşiktaşlı

Douglas artık Beşiktaşlı

?, 3 yıllık anlaşma sağladığı sağ bek 'ya dün resmi imzayı attırdı. Önceki gece 'a gelen Brezilyalı futbolcu, dün önce sağlık kontrolünden geçti ardından kendisini siyah-beyazlı armaya bağlayan imzayı attı.

, oyuncunun resmi transferini önce sosyal medyadan duyurdu. Come to Beşiktaş paylaşımı yapan siyah-beyazlı kulüp, ardından Douglas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sambacı için yayınlanan videoda "O da artık Beşiktaşlı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. Brezilyalı oyuncunun bugün kampına katılması bekleniyor. Geçen sezonu 'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesinin Goias takımında başladı. 'da Desportivo Brasil ve ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te 'ya oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, 'da da kiralık olarak oynadı.

  1. 28.7.2019
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