Douglas artık Beşiktaşlı
Beşiktaş?, 3 yıllık anlaşma sağladığı sağ bek Douglas Pereira'ya dün resmi imzayı attırdı. Önceki gece İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu, dün önce sağlık kontrolünden geçti ardından kendisini siyah-beyazlı armaya bağlayan imzayı attı.
Beşiktaş, oyuncunun resmi transferini önce sosyal medyadan duyurdu. Come to Beşiktaş paylaşımı yapan siyah-beyazlı kulüp, ardından Douglas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sambacı için yayınlanan videoda "O da artık Beşiktaşlı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. Brezilyalı oyuncunun bugün Avusturya kampına katılması bekleniyor. Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesinin Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica'da da kiralık olarak oynadı.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Douglas artık Beşiktaşlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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