Douglas artık Beşiktaşlı

Beşiktaş, oyuncunun resmi transferini önce sosyal medyadan duyurdu. Come to Beşiktaş paylaşımı yapan siyah-beyazlı kulüp, ardından Douglas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sambacı için yayınlanan videoda "O da artık Beşiktaşlı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. Brezilyalı oyuncunun bugün Avusturya kampına katılması bekleniyor. Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesinin Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica'da da kiralık olarak oynadı.