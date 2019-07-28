Beşiktaş'tan kötü prova
Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında La Liga temsilcisi Eibar ile karşılaşan Beşiktaş, Enrique ve Mesa’nın golleriyle 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36. dakikada Enrique Garcia ve 80. dakikada Mesa Alexander'dan geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar'a 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36. dakikada Enrique Garcia ve 80. dakikada Mesa Alexander'dan geldi. 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Leon Sanchez'in yerden ortasına, Vida ayak koymak istedi, bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Karius topu son anda çeldi. Altıpas önünde boşta kalan topu Enrique Garcia ağlara gönderdi. 80. dakikada ise kaleci Utku Yuvakuran'ın uzaklaştırmak istediği topa Mesa Alexander yatarak müdahale etti, bu oyuncuya çarpan top ağlara gitti. Yoğun bir yağış altında oynanan karşılaşmada Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.
- 28.7.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'tan kötü prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.