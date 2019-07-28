Beşiktaş'tan kötü prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar'a 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36. dakikada Enrique Garcia ve 80. dakikada Mesa Alexander'dan geldi. 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Leon Sanchez'in yerden ortasına, Vida ayak koymak istedi, bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Karius topu son anda çeldi. Altıpas önünde boşta kalan topu Enrique Garcia ağlara gönderdi. 80. dakikada ise kaleci Utku Yuvakuran'ın uzaklaştırmak istediği topa Mesa Alexander yatarak müdahale etti, bu oyuncuya çarpan top ağlara gitti. Yoğun bir yağış altında oynanan karşılaşmada Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.