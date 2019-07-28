Beşiktaş'tan kötü prova - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan kötü prova

'tan kötü prova

Beşiktaş'tan kötü prova

kampındaki ilk hazırlık maçında temsilcisi ile karşılaşan , Enrique ve Mesa’nın golleriyle 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36. dakikada ve 80. dakikada 'dan geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , kampındaki ilk hazırlık maçında İspanya ekiplerinden 'a 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36. dakikada ve 80. dakikada 'dan geldi. 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Pedro Leon Sanchez'in yerden ortasına, Vida ayak koymak istedi, bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Karius topu son anda çeldi. Altıpas önünde boşta kalan topu Enrique Garcia ağlara gönderdi. 80. dakikada ise kaleci Utku Yuvakuran'ın uzaklaştırmak istediği topa Mesa Alexander yatarak müdahale etti, bu oyuncuya çarpan top ağlara gitti. Yoğun bir yağış altında oynanan karşılaşmada Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

  1. 28.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan kötü prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN