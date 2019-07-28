Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok!

'ta disiplinden taviz yok!

Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok!

Kafasındaki sistemi oturtmak için sürekli ikazlarda bulunan teknik patron Avcı; idmanlarda sürekli “Kısa, yerden, hızlı pas” diye uyarısında bulunuyor.

Riva kampında güç depolamaya başlayan , kampında vitesi iyice yükseltti. Siyah-beyazlı takım, bir taraftan sıcaklarla mücadel ederken diğer yandan da teknik diektör 'nın oyun felesefesini benimsemeye çalışıyor. 4 sezonluk döneminde kanat oyunları üzerinde çalışan Beşiktaş, Avcı'lı modelde merkezden pas yaparak atağa çıkmayı öğreniyor. Siyahbeyazlı takımda kaleciden başlayarak oyun kurma organizasyonu yaptıran Avcı, idmanlarda Karius'u bile kaleye değil, oyunun içine dahil ediyor. Zaman zaman talebelerini tatlı-sert bir dille uyarmaktan da geri durmayan tecrübeli çalıştırıcı, kontrol-pas sürelerinin kısa tutulmasını istiyor. Uzun top yerine yerden kısa hızlı pas isteğini tekrarlıyor. Öte yandan kampa alınan genç oyuncuların hırsı da gözden kaçmıyor. Usta hocanın gözüne girebilmek için var güçleriyle çalışan genç futbolcular, idmanlara herkesten önce çıkıp disiplinli davranıyor.

  1. 28.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta disiplinden taviz yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN