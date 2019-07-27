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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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ısrarcı

West Ham ısrarcı

hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. dönemlerde de tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi.

hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. dönemlerde de tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi. MAD EPL'de yer alan habere göre İngiliz kulübü, Sassuolo'ya sattığı Pedro Obiang'ın yerine Medel için bir kez daha girişimde bulunacak.

CEZASI BELLİ OLDU
Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.

  1. 27.7.2019
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