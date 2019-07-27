West Ham ısrarcı

Medel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz dönemlerde de West Ham tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden İngiliz kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi. MAD EPL'de yer alan habere göre İngiliz kulübü, Sassuolo'ya sattığı Pedro Obiang'ın yerine Medel için bir kez daha girişimde bulunacak.

CEZASI BELLİ OLDU

Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.