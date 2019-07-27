Medel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz dönemlerde de West Ham tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden İngiliz kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi.
Medel hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz dönemlerde de West Ham tarafından istenen Şilili futbolcunun yeniden İngiliz kulübünün gündeminde olduğu iddia edildi. MAD EPL'de yer alan habere göre İngiliz kulübü, Sassuolo'ya sattığı Pedro Obiang'ın yerine Medel için bir kez daha girişimde bulunacak.
CEZASI BELLİ OLDU
Medel'in Copa America'da Messi ile yaşadığı gerginlik sonrası gördüğü kırmızı kartın cezası belli oldu. CONMEBOL Disiplin Komitesi, her iki futbolcuya da aynı cezayı uygun gördü. Kırmızı karttan dolayı 1 maç men dışında iki isme de bin 500 dolar para cezası kesildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
West Ham ısrarcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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