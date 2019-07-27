Vidal için ‘ret’ iddiası

Bu yaz Sevilla'dan ayrılacağı konuşulan İspanyol sağ kanat Aleix Vidal'in Beşiktaş'a transfer olabileceği öne sürülmüştü. İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla kulübünün 26 yaşındaki Vidal için Krasnodar ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri geri çevirdiğini ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.

THEODORE BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Theodore'u kadrosuna kattı. Son olarak Yunanistan ekibi AEK'da oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Jordan Theodore, daha önce Türkiye'de Antalya BB, Mersin BB ViDAL ve Banvit forması giymişti.