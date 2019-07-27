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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Vidal için ‘ret’ iddiası

Vidal için ‘ret’ iddiası

Bu yaz 'dan ayrılacağı konuşulan sağ kanat 'in 'a transfer olabileceği öne sürülmüştü. İspanyol basınından gazetesi, Sevilla kulübünün 26 yaşındaki Vidal için ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri geri çevirdiğini ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.

Bu yaz 'dan ayrılacağı konuşulan sağ kanat 'in 'a transfer olabileceği öne sürülmüştü. İspanyol basınından gazetesi, Sevilla kulübünün 26 yaşındaki Vidal için ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri geri çevirdiğini ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.

THEODORE BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Theodore'u kadrosuna kattı. Son olarak ekibi AEK'da oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Jordan Theodore, daha önce 'de , Mersin BB ViDAL ve Banvit forması giymişti.

  1. 27.7.2019
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