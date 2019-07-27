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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Trauco için 1 milyon euro

Trauco için 1 milyon euro

ile ilgili Peru basınından gündem yaratan bir iddiası geldi. bir süredir peşinden koştuğu için 'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü.

ile ilgili Peru basınından gündem yaratan bir iddiası geldi. bir süredir peşinden koştuğu için 'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü. Diario Voces gazetesi, sözleşmesi yıl sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Flamengo'ya 1 milyon euro önerildiğini duyurdu.

  1. 27.7.2019
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