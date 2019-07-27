Trauco için 1 milyon euro
Beşiktaş ile ilgili Peru basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Siyahbeyazlıların bir süredir peşinden koştuğu Miguel Trauco için Flamengo'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Beşiktaş ile ilgili Peru basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Siyahbeyazlıların bir süredir peşinden koştuğu Miguel Trauco için Flamengo'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü. Diario Voces gazetesi, sözleşmesi yıl sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Flamengo'ya 1 milyon euro önerildiğini duyurdu.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Trauco için 1 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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