Trauco için 1 milyon euro

Beşiktaş ile ilgili Peru basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Siyahbeyazlıların bir süredir peşinden koştuğu Miguel Trauco için Flamengo'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü. Diario Voces gazetesi, sözleşmesi yıl sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Flamengo'ya 1 milyon euro önerildiğini duyurdu.