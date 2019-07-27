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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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yaşamak için’

‘Şampiyonluk yaşamak için’

'ın yeni transferi , dün akşam 'dan 'a geldi. Bugün sağlık kontrolü sonrası siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak olan sambacı, ardından kampa katılacak.

'ın yeni transferi , dün akşam 'dan 'a geldi. Bugün sağlık kontrolü sonrası siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak olan sambacı, ardından kampa katılacak. Beşiktaş ile anlaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Douglas, şöyle konuştu: Geçen sezon devre arasında gelmeyi çok istiyordum. Geç de olsa bunu başardım. yaşayabileceğim bir takıma geldim. Elimden geleni sahaya yansıtacağım.

  1. 27.7.2019
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