‘Şampiyonluk yaşamak için’

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, dün akşam Brezilya'dan İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolü sonrası siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak olan sambacı, ardından kampa katılacak. Beşiktaş ile anlaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Douglas, şöyle konuştu: Geçen sezon devre arasında gelmeyi çok istiyordum. Geç de olsa bunu başardım. Şampiyonluk yaşayabileceğim bir takıma geldim. Elimden geleni sahaya yansıtacağım.