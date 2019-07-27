‘Şampiyonluk yaşamak için’
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, dün akşam Brezilya'dan İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolü sonrası siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak olan sambacı, ardından kampa katılacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, dün akşam Brezilya'dan İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolü sonrası siyah-beyazlı takıma 3 yıllık imza atacak olan sambacı, ardından kampa katılacak. Beşiktaş ile anlaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Douglas, şöyle konuştu: Geçen sezon devre arasında gelmeyi çok istiyordum. Geç de olsa bunu başardım. Şampiyonluk yaşayabileceğim bir takıma geldim. Elimden geleni sahaya yansıtacağım.
- 27.7.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
‘Şampiyonluk yaşamak için’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.