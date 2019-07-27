Oscar: Çok ilginçti

Beşiktaş geçen sezon Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamazken rakiplerinden Malmö'ye İstanbul'da 1-0 yenilmişti. İsveç ekibinin orta saha oyuncusu Oscar Lewicki, üzerinden zaman geçmesine rağmen bu maçla ilgili konuştu. Lewicki, "Beşiktaş'ı öyle bir taraftarın önünde yenmek çok ilginç bir deneyimdi" ifadesini kullandı.