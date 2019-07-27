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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Oscar: Çok ilginçti

Oscar: Çok ilginçti

geçen sezon 'nde gruptan çıkamazken rakiplerinden Malmö'ye 'da 1-0 yenilmişti. ekibinin orta saha oyuncusu , üzerinden zaman geçmesine rağmen bu maçla ilgili konuştu.

geçen sezon 'nde gruptan çıkamazken rakiplerinden Malmö'ye 'da 1-0 yenilmişti. ekibinin orta saha oyuncusu , üzerinden zaman geçmesine rağmen bu maçla ilgili konuştu. Lewicki, "Beşiktaş'ı öyle bir taraftarın önünde yenmek çok ilginç bir deneyimdi" ifadesini kullandı.

  1. 27.7.2019
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