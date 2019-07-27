Kartal kan ter içinde!

Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Dünü de çift idmanla geçiren siyah-beyazlı takım, yavaş yavaş vites yükseltmeye başladı. Oyuncular sıcağın da etkisiyle antrenmanlarda zaman zaman zorluk çeske de çalışma hırsları teknik ekibi mutlu ediyor. Sabah idmanı istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ile denge, kuvvet ve kondisyon antrenmanı gerçekleştirildi. İdman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ile sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, çalışmayı bazen durdurup oyuncularını ikaz etti.

ZAFER POZU

Üçerli gruplar halinde maçlar sonrası kazanan oyuncuları takım zafer pozu verdi. Siyah-beyazlı futbolcuların resmen pestili çıktı.