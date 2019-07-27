Karius: Artık mutluyum
Beşiktaş'ın kalecisi Karius yaptığı açıklamada "Geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu anda çok mutluyum. Bu forma ile şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum." dedi.
Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisi Loris Karius, Avusturya kampında kameraların karşısına geçip basın mensuplarının soruları yanıtladı. Beşiktaş'la şampiyonluk sevinci yaşamak istediğinin altını çizen tecrübeli file bekçisi, şu an takımda oldukça iyi bir hava olduğunu dile getirdi. "Buraya geldiğimde 2 yıllık sözleşme imzaladım. Niyetim çok açıktı. Siz de biliyorsunuz geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu an çok mutluyum" ifadelerini kullanan Karius, "Taraftarlarımızla birlikte Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak hedeflerimden bir tanesi. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyorum" şeklinde konuştu. Takımın geçen sezonki durumunu ve psikolojisini de değerlendiren Alman kaleci sözlerine şöyle devam etti:
Geçen sezon takım halinde sorunlu bir sezon geçirdik. Takımım için zor zamanlardan geçtik. Bazen sahada donup kalıyorduk, ne yapacağımızı bilemiyorduk. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor tabii. O dönem geride kaldı. Şu an her şey yeni ve geçen sezonu düşünmek istemiyorum..." Karius, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından kaleci eldiveni olmadan antrenmanlara çıkması hakkında da ''Geçen sene oyun kurmada böyle bir seçeneğimiz yoktu. Açıkçası biraz kolaya kaçarak oyun kuruyorduk. Bu antrenmanlar benim için yeni bir şey değil. Liverpool'da da bu antrenmanları yapardık. Oyunu geriden kurmak için yardımcı oluyor. Takımım için faydalı olacağını düşünüyorum. Tek düşüncem Beşiktaş'a faydalı olabilmek" diye konuştu.
SEZONU İPLE ÇEKiYORUM
Karius: Takımdaki diğer kaleciler de genç ve yetenekli isimler. Burada olduğum için çok mutluyum. Beraber çok şeyler başaracağımızı umuyorum. Sezonun ilk maçının gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorum.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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