Karius: Artık mutluyum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Karius: Artık mutluyum

Karius: Artık mutluyum

'ın kalecisi Karius yaptığı açıklamada "Geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu anda çok mutluyum. Bu forma ile şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum." dedi.

Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisi Loris Karius, kampında kameraların karşısına geçip basın mensuplarının soruları yanıtladı. 'la şampiyonluk sevinci yaşamak istediğinin altını çizen tecrübeli file bekçisi, şu an takımda oldukça iyi bir hava olduğunu dile getirdi. "Buraya geldiğimde 2 yıllık sözleşme imzaladım. Niyetim çok açıktı. Siz de biliyorsunuz geçen sene mutlu olmadığım zamanlar oldu. Ancak şu an çok mutluyum" ifadelerini kullanan Karius, "Taraftarlarımızla birlikte Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak hedeflerimden bir tanesi. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyorum" şeklinde konuştu. Takımın geçen sezonki durumunu ve psikolojisini de değerlendiren Alman kaleci sözlerine şöyle devam etti:

Geçen sezon takım halinde sorunlu bir sezon geçirdik. Takımım için zor zamanlardan geçtik. Bazen sahada donup kalıyorduk, ne yapacağımızı bilemiyorduk. bazen böyle şeyler olabiliyor tabii. O dönem geride kaldı. Şu an her şey yeni ve geçen sezonu düşünmek istemiyorum..." Karius, 'nın gelmesinin ardından kaleci eldiveni olmadan antrenmanlara çıkması hakkında da ''Geçen sene oyun kurmada böyle bir seçeneğimiz yoktu. Açıkçası biraz kolaya kaçarak oyun kuruyorduk. Bu antrenmanlar benim için yeni bir şey değil. 'da da bu antrenmanları yapardık. Oyunu geriden kurmak için yardımcı oluyor. Takımım için faydalı olacağını düşünüyorum. Tek düşüncem Beşiktaş'a faydalı olabilmek" diye konuştu.

SEZONU İPLE ÇEKiYORUM
Karius: Takımdaki diğer kaleciler de genç ve yetenekli isimler. Burada olduğum için çok mutluyum. Beraber çok şeyler başaracağımızı umuyorum. Sezonun ilk maçının gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorum.

  1. 27.7.2019
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