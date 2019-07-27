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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Douglas bugün kontrole girecek

Douglas bugün kontrole girecek

'ın yeni transferi Douglas, bugün 'da sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı sağ bek, detaylı tetkiklerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın kampına katılacak.

'ın yeni transferi Douglas, bugün 'da sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı sağ bek, detaylı tetkiklerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın kampına katılacak. 3 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlara mesaj gönderip "Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım en güzel şekilde unutulmaz bir sezon geçiririz" dedi. Douglas, geçen sezon 'ta 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

KADIOĞLU: PİŞMANIM!
Beşiktaş'ın yerine istemesine rağmen 'yi tercih eden Ferdi Kadıoğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor… Geçen sezon forma giyemeyeceğini anladığı için ikinci devrenin başında kiralık olarak takımdan ayrılmak isteyen Ferdi'nin menajeri aracılığıyla kulübe mesaj gönderip Beşiktaş'ı seçmediği için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

  1. 27.7.2019
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