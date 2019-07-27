Douglas bugün kontrole girecek

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Brezilyalı sağ bek, detaylı tetkiklerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve takımın Avusturya kampına katılacak. 3 yıllığına anlaşılan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlara mesaj gönderip "Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım en güzel şekilde unutulmaz bir sezon geçiririz" dedi. Douglas, geçen sezon Sivas'ta 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

KADIOĞLU: PİŞMANIM!

Beşiktaş'ın yerine istemesine rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Ferdi Kadıoğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor… Geçen sezon forma giyemeyeceğini anladığı için ikinci devrenin başında kiralık olarak takımdan ayrılmak isteyen Ferdi'nin menajeri aracılığıyla kulübe mesaj gönderip Beşiktaş'ı seçmediği için pişman olduğunu söylediği öğrenildi.