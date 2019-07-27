Bedava Roncaglia

Celta Vigo'lu Roncaglia'nın menajeri Curti bir süre Beşiktaş'la görüşüp oyuncusunu uygun şartlarda getirebileceğini iletmişti. Arjantinli stoperle ilgili yeni gelişmeler Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek cinsten... Buna göre Curti, Celta'nın 32 yaşındaki tangocu için bonservis istemediğini bildirdi. Roncaglia'nın da 1.2 milyon euro yıllık ücrete 'tamam' diyeceğini söyledi.