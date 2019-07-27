Bedava Roncaglia
Celta Vigo'lu Roncaglia'nın menajeri Curti bir süre Beşiktaş'la görüşüp oyuncusunu uygun şartlarda getirebileceğini iletmişti. Arjantinli stoperle ilgili yeni gelişmeler Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek cinsten...
Celta Vigo'lu Roncaglia'nın menajeri Curti bir süre Beşiktaş'la görüşüp oyuncusunu uygun şartlarda getirebileceğini iletmişti. Arjantinli stoperle ilgili yeni gelişmeler Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek cinsten... Buna göre Curti, Celta'nın 32 yaşındaki tangocu için bonservis istemediğini bildirdi. Roncaglia'nın da 1.2 milyon euro yıllık ücrete 'tamam' diyeceğini söyledi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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