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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bedava Roncaglia

Bedava Roncaglia

'lu Roncaglia'nın menajeri bir süre 'la görüşüp oyuncusunu uygun şartlarda getirebileceğini iletmişti. stoperle ilgili yeni gelişmeler Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek cinsten...

'lu Roncaglia'nın menajeri bir süre 'la görüşüp oyuncusunu uygun şartlarda getirebileceğini iletmişti. stoperle ilgili yeni gelişmeler Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek cinsten... Buna göre Curti, Celta'nın 32 yaşındaki tangocu için bonservis istemediğini bildirdi. Roncaglia'nın da 1.2 milyon euro yıllık ücrete 'tamam' diyeceğini söyledi.

  1. 27.7.2019
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