Tonelli çıkarması
Beşiktaş, bir süre önce İtalyan medyasının duyurduğu Tonelli konusunda geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yöneticilerin, 29 yaşındaki stoper için teklifini hazırladığı ve önümüzdeki pazartesi günü Çizme'ye gidecekleri belirtildi.
Kulübü Napoli'ye 750 bin euro'luk bir kiralama önerisi sunulacağı ifade edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan 1.83 boyundaki İtalyan savunmacı ile de menajeri vasıtasıyla görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Tonelli çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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