Tonelli çıkarması

Kulübü Napoli'ye 750 bin euro'luk bir kiralama önerisi sunulacağı ifade edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan 1.83 boyundaki İtalyan savunmacı ile de menajeri vasıtasıyla görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında.