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26 Temmuz 2019, Cuma
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Moting için 'Tok alıcı' rolünde

Moting için 'Tok alıcı' rolünde

Menajerler, 'den ayrılacak olan forvet Choupo- Moting için bastırsa da yönetim acele etmiyor. Siyahbeyazlıların "Kiralama bedeli veremeyiz. Maaşının bir kısmını ancak PSG öderse kadromuza katmayı düşünürüz" diyerek rakam düşürmeye çalıştığı bildirildi.

Menajerler, 'den ayrılacak olan forvet Choupo- Moting için bastırsa da yönetim acele etmiyor. Siyah-beyazlıların "Kiralama bedeli veremeyiz. Maaşının bir kısmını ancak PSG öderse kadromuza katmayı düşünürüz" diyerek rakam düşürmeye çalıştığı bildirildi.

  1. 26.7.2019
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