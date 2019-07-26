Moting için 'Tok alıcı' rolünde

Menajerler, PSG'den ayrılacak olan forvet Choupo- Moting için bastırsa da yönetim acele etmiyor. Siyah-beyazlıların "Kiralama bedeli veremeyiz. Maaşının bir kısmını ancak PSG öderse kadromuza katmayı düşünürüz" diyerek rakam düşürmeye çalıştığı bildirildi.