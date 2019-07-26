Beşiktaş'ta Kavalcı: Burak kalacak bu çok net!
Yönetici Ahmet Kavalcı, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. "Burak ve Dorukhan bizim için en önemli oyunculardan ikisi. Hocamız da ikisinin kesinlikle bırakılmasını istedi.
Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak. Dorukhan için çok uçuk bir teklif gelirse belki kabul ederiz diyen Kavalcı, devam eden görüşmelerle ilgili de "Sağ beki aldık. Şimdi de sol bek ve stoper için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ta Kavalcı: Burak kalacak bu çok net! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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