Beşiktaş'ta Kavalcı: Burak kalacak bu çok net!

Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak. Dorukhan için çok uçuk bir teklif gelirse belki kabul ederiz diyen Kavalcı, devam eden görüşmelerle ilgili de "Sağ beki aldık. Şimdi de sol bek ve stoper için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.