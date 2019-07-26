Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe
Kartal, Avusturya kampındaki hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanı taraftara açtı. Orhan Ak’ı protesto eden kadın taraftarla buzlar eridi. Kartal’ın keyfi yerindeydi.
Koşu, istasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik program uygulayan siyah-beyazlı takım, antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla bitirdi. Bağırsak sorunu yaşayan Lens idmanda yer almadı. Öte yandan antrenmanı taraftarlar da izledi. İdman bitiminde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Avusturya'ya gelişte antrenör Orhan Ak'ı protesto eden kadın taraftar idmana davet edilirken kendisine forma hediye edildi.
- 26.7.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.