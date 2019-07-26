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26 Temmuz 2019, Cuma
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'ta idmanlar pür neşe

Beşiktaş'ta idmanlar pür neşe

, kampındaki hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanı taraftara açtı. ’ı eden kadın taraftarla buzlar eridi. Kartal’ın keyfi yerindeydi.

Koşu, istasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik program uygulayan siyah-beyazlı takım, antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla bitirdi. Bağırsak sorunu yaşayan Lens idmanda yer almadı. Öte yandan antrenmanı taraftarlar da izledi. İdman bitiminde futbolcular ve teknik direktör , taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. 'ya gelişte antrenör eden idmana davet edilirken kendisine forma hediye edildi.

  1. 26.7.2019
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