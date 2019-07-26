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26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaşlı Douglas!

Beşiktaşlı Douglas!

Ve transferler bombalarını patlamaya devam ediyor. Beşiktaş, Barça ile sözleşmesi biten Douglas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 800 bin euro alacak olan sambacı yarın kampa katılacak.

İlk olarak olarak ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'u renklerine bağlayan siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen sağ bek Douglas Pereira'yı da kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. , ile kontratı sona eren 1.72 boyundaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, hakkında yaptığı açıklamada "'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü kampına katılacak" diye konuştu. Siyah-beyazlılardan yıllık 800 bin euro ücret alacağı belirtilen Douglas, daha önce , Sporting Gijon, gibi kulüplerde görev yaptı. Douglas, şimdi de Beşiktaş'ın başarısı için sağ bekte 'le forma mücadelesi verecek.

Douglas, son ciddi sakatlığını 2017-18 sezonunda yaşasa da bu alanda dosyası bayağı kabarık durumda. Kariyerinde 7 önemli sakatlık geçiren 'lı oyuncu; diz, kas yaralanması, ayak bileği sorunları gibi sakalıklar nedeniyle farklı kulüplerde toplam 216 gün sahalardan uzak kalıp toplamda 44 müsabakayı kaçırdı.

  1. 26.7.2019
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