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26 Temmuz 2019, Cuma
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'ın gündemine gelen Fer Feyenoord’a yakın

Beşiktaş'ın gündemine gelen Fer Feyenoord’a yakın

Adı 'la anılan orta saha oyuncusu , altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, " döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.

Adı 'la anılan orta saha oyuncusu , altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, " döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.

  1. 26.7.2019
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