Beşiktaş'ın gündemine gelen Fer Feyenoord’a yakın
Adı Beşiktaş'la anılan orta saha oyuncusu Leroy Fer, altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, "Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.
Adı Beşiktaş'la anılan orta saha oyuncusu Leroy Fer, altyapısından yetiştiği Feyenoord'a imza atmaya çok yakın. Hollandalı futbolcu, "Transfer döneminde başka kulüplerden de teklif aldım. Ancak şu anda yalnızca Feyenoord'a odaklandım. Umarım sözleşme imzalayabilirim" dedi. Beşiktaş bonservisi olmadığı için Fer'le ilgileniyordu.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ın gündemine gelen Fer Feyenoord’a yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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