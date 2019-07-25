Medel’e tepki ve destek!

İsmi ?West Ham ile anılan Gary Medel hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yapıldı. West Hamlı taraftarların bazıları 31 yaşındaki yıldızı istemezken bazıları ise Carlos Sanchez'den çok daha iyi bir yedek olacağını belirtti. Beşiktaş yönetimi, Şilili yıldız için 5 milyon euro istiyor.

HOLTBY 4. LİG EKİBİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşmeye gelen ancak anlaşamadığı için ülkesine giden Lewis Holtby'den sürpriz hamle. Bonservisi elinde olan 28'lik orta saha hiçbir kulüple anlaşamadığı için Almanya 4. Lig ekibi Rot- Weiss Essen ile antrenmanlara çıkmaya başladı.