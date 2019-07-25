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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Medel’e tepki ve destek!

Medel’e tepki ve destek!

İsmi ?West Ham ile anılan hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yapıldı. taraftarların bazıları 31 yaşındaki yıldızı istemezken bazıları ise 'den çok daha iyi bir yedek olacağını belirtti

İsmi ?West Ham ile anılan hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yapıldı. taraftarların bazıları 31 yaşındaki yıldızı istemezken bazıları ise 'den çok daha iyi bir yedek olacağını belirtti. yönetimi, Şilili yıldız için 5 milyon euro istiyor.

HOLTBY 4. LİG EKİBİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşmeye gelen ancak anlaşamadığı için ülkesine giden Lewis Holtby'den sürpriz hamle. Bonservisi elinde olan 28'lik orta saha hiçbir kulüple anlaşamadığı için 4. Lig ekibi Rot- Weiss Essen ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

  1. 25.7.2019
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