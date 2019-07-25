Medel’e tepki ve destek!
İsmi ?West Ham ile anılan Gary Medel hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yapıldı. West Hamlı taraftarların bazıları 31 yaşındaki yıldızı istemezken bazıları ise Carlos Sanchez'den çok daha iyi bir yedek olacağını belirtti
İsmi ?West Ham ile anılan Gary Medel hakkında hem olumlu hem de olumsuz yorumlar yapıldı. West Hamlı taraftarların bazıları 31 yaşındaki yıldızı istemezken bazıları ise Carlos Sanchez'den çok daha iyi bir yedek olacağını belirtti. Beşiktaş yönetimi, Şilili yıldız için 5 milyon euro istiyor.
HOLTBY 4. LİG EKİBİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşmeye gelen ancak anlaşamadığı için ülkesine giden Lewis Holtby'den sürpriz hamle. Bonservisi elinde olan 28'lik orta saha hiçbir kulüple anlaşamadığı için Almanya 4. Lig ekibi Rot- Weiss Essen ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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