Avusturya’da 4 hazırlık maçı
Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak.
Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Salzburg'da ilk rakip cumartesi günü İspanyol Eibar olacak. Kössen'deki maç 18.00'de başlayacak. 29 Temmuz'da Yunan ekibi Apollon ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, 2 Ağustos'ta İtalyan Udinese ile kapışacak. İki maç da 19.00'da olacak. Son özel maç ise bir başka Çizme ekibi Brescia ile 18.00'de olacak. Maçlar Smart Spor'dan verilecek.
KARTAL'IN 28 KiŞiLiK KADROSU BELLi OLDU
Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde Avusturya kampına 28 futbolcu götürüldü. Kafiledeki futbolcular şöyle: Karius, Utku, Doğukan Özkan, Gökhan, Kerem Kalafat, Vida, Alpay Çelebi, Roco, Mirin, Medel, Caner, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Atiba, Necip, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan, Erdem Seçgin, Ljajic, Muhayer, Quaresma, Boyd, Lens, Orkan, Oğuzhan Akgün, Burak, Güven, Umut Nayir.
- 25.7.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Avusturya’da 4 hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.