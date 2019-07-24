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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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‘Borja aşkı depreşti’

‘Borja aşkı depreşti’

'da yayın yapan esporte. uol sitesi, 'ın Palmeiras'lı forvet ile ilgilendiğini iddia etti. , "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı.

'da yayın yapan esporte. uol sitesi, 'ın Palmeiras'lı forvet ile ilgilendiğini iddia etti. , "Beşiktaş'ın Borja aşkı depreşti" ifadesi kullanıldı. 26 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Borja'nın piyasa değeri 5 milyon euro civarı.
  1. 24.7.2019
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