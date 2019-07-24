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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ta sistem yükleniyor

Beşiktaş'ta sistem yükleniyor

'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 13 günlük Riva kampında pas oyununu ezberletmeye çalışan , kafasındaki asıl düzeni ise zorlu kampında oturtacak.

Başkan ile bir görüşme yaptı… Orman, Dorukhan için Udinese ve Torino'nun, Burak içinde Lecce'nin ısrarlarından bahsetti. Avcı, Elijf'in 16 milyon euro'ya gittiği ortamda Dorukhan için 8 milyon euro'luk teklifin düşük olduğunun söyledi. 12 milyon euro'nun altında bir rakamın kabul edilmemesi gerektiği fikrini paylaştı., teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni oyun sistemine alışmaya çalışıyor. Riva kampı boyunca aynı tip çalışmaları ısrarla yaptıran Avcı'nın amacı, takıma yeni sistemi ezberletmek. Tecrübeli hoca kondisyon idmanlarını da yaptırırken, Pendik ve ile oynanan iki hazırlık maçında yorgunluğa rağmen yeni sisteme verilen reaksiyondan bir hayli memnun.

RAKİPLER DAHA ZORLU
Oyuncuların sisteme uyma isteği ve çabası Avcı'yı gelecek için umutlu kılarken takımın gerçek gücü 'da yapılacak hazırlık maçlarında ortaya çıkacak. 11 gün sürecek kamta daha güçlü rakiplerle karşılaşacak siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı, as oyuncuların alacağı süreleri uzatacak. Böylece yeni sisteminin nasıl işleyeceğini de net bir şekilde görme fırsatı bulacak.

  1. 24.7.2019
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