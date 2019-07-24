Beşiktaş Avusturya yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için bugün Avustuya'ya gidecek. Siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak Kara Kartal, dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak.