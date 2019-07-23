Boyd James Boyd!

Riva kampına gelir gelmez çalışkanlığı ile dikkat çeken Tyler Boyd, Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında da farkını ortaya koydu. 24 yaşındaki ABD'li futbolcu, sonradan girdiği mücadelede 3 asist yapıp 7-1'lik skorda önemli rol oynamıştı. Boyd, takıma katılalı henüz bir hafta olmasına ve idmanlara geç başlamasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekerken, arkadaşları ile uyum konusunda fazla sıkıntı yaşamayacağı izlenimini de veriyor. İlk maçında yaptığı asist şovla taraftarların da beğenisini kazanan 1.80 boyundaki kanat oyuncusu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın güvenini alırsa formayı bırakmayacağını gösteriyor. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcunun yakın çevresi ile konuşmalarında "Beşiktaş'a yedek oturmaya değil oynamaya geldim" diyerek iddiasını ortaya koyduğu kaydedildi. Boyd için eski hocası Mustafa Kaplan "Beşiktaş hem karakterli, hem de hücum bölgesinde etkili olan bir futbolcu aldı. Çok da çalışkan" sözleriyle ABD'liye methiyeler dizmişti.





BOYD Q7'Yi TAYiN EDECEK!

Boyd'un gelişi siyah-beyazlı takımın kanatlarında rekabeti bir hayli yükseltecek. Avcı, asıl mevkisi sol kanat olan Boyd'u sağda görevlendirmeyi düşünürken, bu da Quaresma'yı rotasyona sokacak. Portekizli yıldızın sol kanada geçeceği yorumları yapılıyor. Solda Lens ile Q7 arasında bir forma savaşı yaşanabileceği ancak Lens'in istenen seviyeye bir türlü gelememesi nedeniyle Quaresma'nın avantajlı olduğu konuşuluyor.