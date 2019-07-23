Beşiktaş'ta takımın lideri Adem Ljajic - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'ta takımın lideri Adem

Beşiktaş'ta takımın lideri Adem Ljajic

, siyah-beyazlı takımda sahanın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Sırp futbolcu, son olarak ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arkadaşlarına uyarıları ve atakları organize etmesiyle öne çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu performansı teknik heyeti memnun ediyor.

, siyah-beyazlı takımda sahanın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Sırp futbolcu, son olarak ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arkadaşlarına uyarıları ve atakları organize etmesiyle öne çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu performansı teknik heyeti memnun ediyor.

YOLCULUK PERŞEMBE
Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor ile oynadığı hazırlık maçıyla Riva kampını tamamladı. 2 gün izin yapacak olan Beşiktaşlı futbolcular perşembe günü 'ya giderek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. , yurt dışında Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile hazırlık maçı yapacak.

MERHUM TUNAOĞLU ANILDI
Takımın efsane futbolcularından merhum Yusuf Tunaoğlu için dün anma töreni düzenlendi. Zincirlikuyu'daki kabri başındaki törene başkan Orman çelenk gönderdi. Törene idareciler ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

  1. 23.7.2019
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