Beşiktaş'ta takımın lideri Adem Ljajic

Ljajic , siyah-beyazlı takımda sahanın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Sırp futbolcu, son olarak Kocaelispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arkadaşlarına uyarıları ve atakları organize etmesiyle öne çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu performansı teknik heyeti memnun ediyor.



YOLCULUK PERŞEMBE

Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor ile oynadığı hazırlık maçıyla Riva kampını tamamladı. 2 gün izin yapacak olan Beşiktaşlı futbolcular perşembe günü Avusturya'ya giderek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kartal, yurt dışında Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile hazırlık maçı yapacak.



MERHUM TUNAOĞLU ANILDI

Takımın efsane futbolcularından merhum Yusuf Tunaoğlu için dün anma töreni düzenlendi. Zincirlikuyu'daki kabri başındaki törene başkan Orman çelenk gönderdi. Törene idareciler ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.