Beşiktaş'ta takımın lideri Adem Ljajic
Ljajic , siyah-beyazlı takımda sahanın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Sırp futbolcu, son olarak Kocaelispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arkadaşlarına uyarıları ve atakları organize etmesiyle öne çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu performansı teknik heyeti memnun ediyor.
Ljajic , siyah-beyazlı takımda sahanın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Sırp futbolcu, son olarak Kocaelispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında arkadaşlarına uyarıları ve atakları organize etmesiyle öne çıktı. Tecrübeli futbolcunun bu performansı teknik heyeti memnun ediyor.
YOLCULUK PERŞEMBE
Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor ile oynadığı hazırlık maçıyla Riva kampını tamamladı. 2 gün izin yapacak olan Beşiktaşlı futbolcular perşembe günü Avusturya'ya giderek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Kartal, yurt dışında Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile hazırlık maçı yapacak.
MERHUM TUNAOĞLU ANILDI
Takımın efsane futbolcularından merhum Yusuf Tunaoğlu için dün anma töreni düzenlendi. Zincirlikuyu'daki kabri başındaki törene başkan Orman çelenk gönderdi. Törene idareciler ile Tunaoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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