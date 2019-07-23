Beşiktaş'ta Fikret Orman: En büyük transferimiz Avcı

Beşıktaş Başkanı Fikret Orman, transfere dair açıklamalarda bulundu. "Bir başkan için dünyada yapılacak en kolay iş transfer yapmaktır. İstediğinizi alabiliyorsunuz ama hangi şartlarda aldığınız önemli" diyen Orman, "Türk futbolunun durumu ortada. Yeniden yapılandırmalar yapıyoruz. TFF ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper alacağız" ifadelerini kullandı. Takımdaki stoperleri değerlendiren başkan "3 tane iyi stoperimiz var. Herkes bu yıl Roco'yu konuşacak. Abdullah hoca da çok memnun. Formayı alacak gibi duruyor. Mirin iyi bir stoper, Vida zaten dünya çapında bir oyuncu. Araştırmalarımız devam ediyor, aceleci değiliz. Taraftarı mutlu etmek için biz de transfer yaptık ama o sene ligi 4. bitirdik" diye konuştu. Fikret Orman, Abdullah Avcı'ya methiye dizerek "Bu sene en büyük transferimiz Abdullah Avcı ve ekibi olacak. Genç oyuncularımız da müthiş. Bu sene iyi olacak. Önemli yıldızlar olabilecek potansiyelde oyuncularımız var. Biraz sakin ve doğru işler yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.



ORMAN: HEDEFE YAKLAŞTIK

Orman ayrıca sponsorluk konusuna da "Bu alanda hedeflerimize yaklaştık. Dünyadaki futbol sponsorluklarına baktığımızda birçoğu artık doğudan geliyor. Chelsea'nin sponsoru Yokohomo Japon firması. Arsenal, Man. City, ManU gibi kulüplerin sponsorları hep Orta Doğu ülkelerinden. R. Madrid ve Barceona da aynı şekilde. Bizim de açılımımız o şekilde" dedi.