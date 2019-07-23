Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı

Beşiktaşlı 'dan 'un yıldızına sürpriz çağrı

Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı

'ın Hırvat stoperi 'Come To Beşiktaş' akımına katıldı. Deneyimli stoper hesabına attığı fotoğrafın altına yorum atan 'un yıldızı 'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

'ın yıldızı 'dan arkadaşı 'e sürpriz bir çağrı geldi. Domagoj Vida, hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Dejan Lovren'e ''Come to Beşiktaş'' şeklinde yanıt verdi.


Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği 29 yaşındaki Lovren'in ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 24.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN