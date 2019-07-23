Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida 'Come To Beşiktaş' akımına katıldı. Deneyimli stoper sosyal medya hesabına attığı fotoğrafın altına yorum atan Liverpool'un yıldızı Dejan Lovren'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.
Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan milli takım arkadaşı Dejan Lovren'e sürpriz bir çağrı geldi. Domagoj Vida, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Dejan Lovren'e ''Come to Beşiktaş'' şeklinde yanıt verdi.
Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği 29 yaşındaki Lovren'in Liverpool ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 24.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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