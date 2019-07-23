Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan Liverpool'un yıldızına sürpriz çağrı

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan milli takım arkadaşı Dejan Lovren'e sürpriz bir çağrı geldi. Domagoj Vida, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Dejan Lovren'e ''Come to Beşiktaş'' şeklinde yanıt verdi.





Vida'nın Hırvatistan Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği 29 yaşındaki Lovren'in Liverpool ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.